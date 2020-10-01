МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Продажи смартфонов в России за первые девять месяцев 2020 года выросли на 5% в натуральном выражении — до 22,5 миллиона устройств, следует из отчета МТС, обладающего крупнейшей операторской розницей в РФ.

"Продажи увеличились на 5% в натуральном и на 11% в денежном выражении. С января по сентябрь текущего года россияне приобрели около 22,5 миллионов гаджетов на сумму более 380 миллиардов рублей", — уточняется в отчете. Средняя стоимость устройств за последний год выросла на 6% — до 16,9 тысячи рублей.

Аналитики компании также зафиксировали рост онлайн-покупок: за первые девять месяцев текущего года через интернет было продано больше гаджетов, чем за весь прошлый год. "По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, с января по сентябрь 2020 года покупатели приобрели в интернет-магазинах на 60% больше устройств в натуральном и на 84% в денежном выражении. Средняя стоимость смартфонов, заказанных в сети, увеличилась на 15% до 19,7 тысяч рублей", — отмечается в отчете.

При этом, по оценке "МТС Банка", за первые девять месяцев 2020 года россияне стали на 22% реже приобретать смартфоны в рассрочку или кредит. "Средняя стоимость кредитного гаджета в текущем году увеличилась на 18% до 26 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple – 29,3%, на втором месте Samsung – 26,8% и на третьем – Honor с 25,4%", — подсчитали аналитики.

В отчетном периоде по количеству проданных устройств в натуральном выражении лидирует Samsung (26%), далее следуют Honor (24%), Xiaomi (18%), Apple (10%) и Huawei (7%). В денежном выражении лидируют смартфоны Apple (33%), Samsung — (27%), Honor — (16%), Xiaomi (13%) и Huawei (5%).

Отмечается, что в период с января по сентябрь россияне чаще всего покупали смартфоны среднего ценового сегмента: 82% купленных гаджетов стоили менее 20 тысяч рублей, а самую высокую динамику показала ценовая категория от 50 тысяч рублей — продажи в данном сегменте увеличились на 40% в натуральном выражении и 44% в денежном.