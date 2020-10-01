МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Больше всего сообщений о сбоях наблюдается в ряде городов Японии, а также в Лондоне и Нью-Йорке. Часть жалоб поступила также от пользователей из Москвы.

Последний сбой в работе соцсети наблюдался 21 августа, когда наибольшее количество неполадок было зафиксировано в Великобритании, США и ряде стран Европы.