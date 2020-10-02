МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Блок питания и шнур, через которые заряжается смартфон, должны отвечать всем требованиям безопасности и иметь необходимые сертификаты. Использование неоригинальных зарядных устройств и кабелей может привести к повреждению порта зарядки смартфона или даже полностью вывести гаджет из строя. При скачке напряжения возможен пожар, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

В поддельных зарядных блоках используются детали низкого качества, компоновка может отличаться от оригинала, что приводит к печальным последствиям. К тому же многие современные шнуры зарядки (например, USB-Lightning у Apple) биоразлагаемые и изнашиваются со временем быстрее.

"При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура", — советует эксперт.

На кабеле Lightning-USB должны быть отметки о том, где разработан и произведен продукт, а также на расстоянии примерно 18 см от разъема USB должен быть указан 12-значный серийный номер.

"Общий принцип инспекции для зарядных блоков всех производителей одинаков: следите за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях (вилка розетки, контактная группа)", — указал эксперт.

Он также рекомендует следить, чтобы на пластиковой обертке упаковки не было "пузырей", строчка шла ровно и проверять, совпадает ли серийный номер на коробке и зарядном устройстве (и есть ли он на зарядном устройстве вообще). Иногда серийный номер прописан мелкими буквами внутри USB-порта зарядного блока. Логотипы, серийные номера чаще всего аккуратно выгравированы на адаптере, не должны использоваться наклейки.

И, наконец, не стоит покупать зарядки по предложениям магазинов и сервисов, предлагающих "оригинальные" зарядки по цене существенно ниже, чем в официальной рознице, заключил эксперт.