МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Китайский онлайн-ретейлер Tmall объявил дату начала продаж нового смартфона от компании Apple, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию в китайской социальной сети Weibo.

Интернет-площадка начнет принимать предзаказы на новые iPhone 12 через две недели, в пятницу, 16 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение в китайской соцсети Weibo.

Как отмечают аналитики, эта дата начала продаж подтверждает опубликованные ранее прогнозы инсайдеров. Они утверждали, что американская компания начнет продажи iPhone 12 13 октября.

Помимо даты начала продаж, платформа Tmall опубликовала фотографии одной из версий нового iPhone 12.

Телефоны выйдут в двух цветах: красном и синем.