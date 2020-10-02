МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp получит обновление, в котором можно навсегда отключить уведомления. Как сообщает Gizmochina, бета-версия приложения для Android с таким функционалом в настоящее время уже тестируется.

Сейчас, если из группового чата отправляются постоянные уведомления, пользователь отключает их, не выходя из группы. Раньше такая блокировка в WhatsApp была возможна на восемь часов, неделю или год. Теперь уведомления можно будет отключить навсегда.

Также меню "Интерфейс хранилища" станет информативнее. Список чатов получит строку для поиска, а в программе появится пункт "Рекомендации по использованию мультимедиа", необходимый при редактировании текста и графики перед отправкой.

Версия WhatsApp с новым функционалом для всех пользователей выйдет в ближайшее время.