Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Чтобы пресечь такие нарушения, необходимо обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру, правоохранительные органы, а также в суд, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
“В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение", — добавил эксперт.
Закон требует особой осторожности при работе с такими данными, поэтому мы повсеместно сталкиваемся с требованием разрешения на их обработку, то есть, на любые действия с ними.
"Привыкнув к таким запросам, мы не придаём им значения. Однако, если уж законодатель относится так серьёзно к сведениям о человеке, то и самому человеку стоит задуматься об осторожности в этом вопросе. Прежде всего в данном вопросе необходимо руководствоваться здравым смыслом", — советует Миронов.
При приеме на работу, при обращении за государственной услугой или совершении сделок купли-продажи недвижимости вы не обойдётесь без предоставления своих персональных данных. Опасаться этого не стоит – в таких случаях закон защищает вас и ваши данные. Операторы, осуществляющие такую работу на постоянной основе, как правило, помнят об административной и уголовной ответственности за нарушения соответствующих норм закона.
Вместе с тем, заполняя анкету на стороннем сайте в интернете и указывая в ней свои персональные данные, вы фактически даете своё согласие на их обработку.
"Всегда надо помнить, что предоставление персональной информации может в последующем обернуться шквалом звонков с предложениями поправить здоровье, получить кредит, посетить концерт. Выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий, поэтому будьте разумны, предоставляя сведения о себе", — предупреждает юрист.
По его словам, нельзя забывать и о том, что мы несем ответственность не только за свои персональные данные, но и за данные о наших детях — согласие на их обработку за несовершеннолетних дают их родители.
"Если всё же опасаетесь, что тот или иной человек или какая-то организация допустили нарушения в работе с персональными данными, вы вправе обратиться за защитой в Роскомнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд. Не лишней будет и консультация адвоката, ведь сфера ответственности за нарушения, связанные со сбором и обработкой персональных данных, весьма "размыта", и для восстановления своих прав явно потребуются специальные познания", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832106604.html