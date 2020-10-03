МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для вас шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Чтобы пресечь такие нарушения, необходимо обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру, правоохранительные органы, а также в суд, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Эксперт рассказал, кто может наблюдать за вами через камеру смартфона

“В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение", — добавил эксперт.

Закон требует особой осторожности при работе с такими данными, поэтому мы повсеместно сталкиваемся с требованием разрешения на их обработку, то есть, на любые действия с ними.

"Привыкнув к таким запросам, мы не придаём им значения. Однако, если уж законодатель относится так серьёзно к сведениям о человеке, то и самому человеку стоит задуматься об осторожности в этом вопросе. Прежде всего в данном вопросе необходимо руководствоваться здравым смыслом", — советует Миронов.

При приеме на работу, при обращении за государственной услугой или совершении сделок купли-продажи недвижимости вы не обойдётесь без предоставления своих персональных данных. Опасаться этого не стоит – в таких случаях закон защищает вас и ваши данные. Операторы, осуществляющие такую работу на постоянной основе, как правило, помнят об административной и уголовной ответственности за нарушения соответствующих норм закона.

Вместе с тем, заполняя анкету на стороннем сайте в интернете и указывая в ней свои персональные данные, вы фактически даете своё согласие на их обработку.

"Всегда надо помнить, что предоставление персональной информации может в последующем обернуться шквалом звонков с предложениями поправить здоровье, получить кредит, посетить концерт. Выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий, поэтому будьте разумны, предоставляя сведения о себе", — предупреждает юрист.

По его словам, нельзя забывать и о том, что мы несем ответственность не только за свои персональные данные, но и за данные о наших детях — согласие на их обработку за несовершеннолетних дают их родители.

"Если всё же опасаетесь, что тот или иной человек или какая-то организация допустили нарушения в работе с персональными данными, вы вправе обратиться за защитой в Роскомнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд. Не лишней будет и консультация адвоката, ведь сфера ответственности за нарушения, связанные со сбором и обработкой персональных данных, весьма "размыта", и для восстановления своих прав явно потребуются специальные познания", — заключил эксперт.