МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для работы смартфона системы или потерять гарантию на устройство, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов. Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон

"С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками "Универсального доступа" – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить", — предостерегает эксперт.

Не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе, отмечает Куканов.

"Не стоит рисковать безопасностью ради расширения функциональных возможностей. Опасность заключается в непредсказуемости последствий: есть риск получить неработающий смартфон, отключить важные механизмы системы безопасности операционной системы, потерять гарантию на устройство, получить проблемы с обновлениями, в конце концов, стать жертвой утечки данных", — объясняет он.

Кроме того, с root-доступом можно случайно удалить важные системные файлы и папки, что скажется на работоспособности устройства. Помимо root-доступа из соображений безопасности эксперт не рекомендует отключать пароли для доступа к устройству (или вход по биометрическим данным), а также функции "Локатор" (на iOS) и "Найти устройство" (на Andoid), которые в случае утери помогут определить местонахождение устройства, а также стереть с него все данные.

При этом Куканов отмечает, что эти рекомендации относятся к рядовым пользователям мобильных устройств. Те же, кто понимает, что и зачем делает, может ими пренебрегать.