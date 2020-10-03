МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Отследить отключенный телефон можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, все цепи в устройстве разомкнуты, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков. Эксперт рассказал, как понять, что сайт следит за пользователями

"Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов – поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить", — объясняет эксперт.

Еще один признак встроенных в гаджет "жучков" и "маячков" слежения – это быстро разряжаемый аккумулятор. К примеру, если после ремонта смартфон стал очень быстро разряжаться, то это первый сигнал, что вместе с ремонтными работами мастера провели с устройством и другие манипуляции, предостерегает Солдатенков.

Однако необходимо помнить, что если смартфон отключен не все время, а периодически включается для просмотра времени или погоды, то отследить направление передвижения человека возможно, заключил эксперт.



