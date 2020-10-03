Эксперт рассказал, можно ли отследить смартфон, если он отключен
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Отследить отключенный телефон можно только если гаджет "начинен" различными маячками. Во всех остальных случаях полностью отключенный смартфон – это как кирпич, все цепи в устройстве разомкнуты, рассказал агентству "Прайм" директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков.
"Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов – поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить", — объясняет эксперт.
Еще один признак встроенных в гаджет "жучков" и "маячков" слежения – это быстро разряжаемый аккумулятор. К примеру, если после ремонта смартфон стал очень быстро разряжаться, то это первый сигнал, что вместе с ремонтными работами мастера провели с устройством и другие манипуляции, предостерегает Солдатенков.
Однако необходимо помнить, что если смартфон отключен не все время, а периодически включается для просмотра времени или погоды, то отследить направление передвижения человека возможно, заключил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201003/832107152.html