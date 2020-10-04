МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Минобрнауки госзаказчиком строительства уникального синхротрона "СКИФ", сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье.

"Функция госзаказчика при создании центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") возложена на Минобнауки. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение повысит уровень научно-технического сопровождения проекта, позволит привлечь опытных специалистов к работе с уникальным оборудованием", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, застройщиком комплекса останется институт катализа Сибирского отделения РАН.

Добавляется, что на проектирование и строительство комплекса до 2024 года будет выделено более 37 миллиардов рублей. Создание такой исследовательской установки предусмотрено нацпроектом "Наука".

Синхротрон СКИФ будет построен в наукограде Кольцово под Новосибирском. Установку намечено ввести в эксплуатацию в 2024 году.

СКИФ относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии, а также многих других.

Проект СКИФ выполняется в соответствии с поручением президента РФ по итогам встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в феврале 2018 года и является флагманом программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0".

Центр коллективного пользования СКИФ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Правительство России ранее выделило из федерального бюджета 37,1 миллиарда рублей на проект СКИФ.

Методы исследований, основанные на использовании синхротронного излучения, становятся сегодня основным неразрушающим инструментом для получения уникальных данных о структуре и свойствах веществ на уровне отдельных атомов. Как отмечают специалисты, изучение атомарной структуры объектов живой природы и использование полученных при этом новых знаний позволят создать революционные, прорывные технологии в медицине, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности, энергетике, IT-области.

Ранее сообщалось, что СКИФ поможет получать новые результаты, необходимые специалистам местного Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора для того, чтобы создавать новые высокоэффективные вакцины, антибактериальные и противовирусные препараты.