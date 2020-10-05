МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Сотовый оператор Tele2 масштабировал проект, заключающийся в приеме старых мобильных устройств на утилизацию, теперь он охватывает 60 субъектов РФ, следует из сообщения компании.

В середине декабря оператор открыл 68 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России (это Москва, Санкт-Петербург, Тула, Смоленск, Владимир, Иваново, Калуга, Рязань, Петрозаводск, Челябинск и Екатеринбург).

"Tele2… масштабирует экологический проект "Переплавка" на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 579 салонах связи Tele2 в 60 регионах России в течение года", — говорится в сообщении сегодня.

Уточняется, что сданные телефоны доставляются в корпорацию "Экополис", которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования.

"Смартфон уже давно стал нашим "окном" в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона – в виде растущего количества электронных отходов… Мы верим, что запустив экологическую инициативу в масштабе страны мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России", — прокомментировала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.