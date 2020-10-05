Apple запатентовала iPhone с самовосстанавливающимся экраном
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Компания Apple запатентовала новый метод при помощи смартфон сможет самостоятельно восстанавливать повреждения на дисплее, сообщает RSpectr.com.
Эту технологию могут реализовать в айфонах будущих поколений с гибкими дисплеями.
Дисплей будет покрыт слоем эластомера, обладающего высокоэластичными свойствами и вязкостью. Такой слой будет терять и восстанавливать свою форму для защиты чувствительных механизмов устройства.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201005/832115423.html