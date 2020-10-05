МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Компания Apple запатентовала новый метод при помощи смартфон сможет самостоятельно восстанавливать повреждения на дисплее, сообщает RSpectr.com.

Эту технологию могут реализовать в айфонах будущих поколений с гибкими дисплеями.

Дисплей будет покрыт слоем эластомера, обладающего высокоэластичными свойствами и вязкостью. Такой слой будет терять и восстанавливать свою форму для защиты чувствительных механизмов устройства. 