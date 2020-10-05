МОСКВА, 5 окт — Dow Jones. Попытки правительства США отделить Facebook Inc. от Instagram и WhatsApp разойдутся с действующим законодательством, обойдутся в миллиарды долларов и навредят потребителям, говорится в отчете, подготовленном юристами компании в свете растущих антимонопольных юридических рисков.

В 14-страничном документе, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, содержится анонс мер защиты, к которым может прибегнуть гигант социальных медиа, в то время как федеральные антимонопольные органы и члены конгресса продолжают изучать влияние и конкурентное поведение Facebook в прошлом.

Антимонопольный подкомитет палаты представителей США в октябре, как ожидается, опубликует выводы своего расследования в отношении Facebook и других компаний.

Этот документ был подготовлен сотрудниками Facebook на основе работы, заказанной юристам Sidley Austin LLP. Не будучи перегружен ссылками на законодательство и техническими терминами, он дает представление о том, как Facebook, возможно, будет защищаться от возможных антимонопольных исков, и отражает готовность ее юристов противостоять как в публичном поле, так и в суде попыткам добиться выделения WhatsApp или Instagram.

Сделки Facebook по приобретению Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году изучала Федеральная торговая комиссия (FTC) США, однако не выдвинула никаких возражений. Компания инвестировала крупные средства, чтобы ускорить рост этих платформ, у которых теперь много общих интегрированных операций. В своем документе Facebook подчеркивает, что выделение этих активов почти невозможно, поскольку заставит компанию потратить миллиарды долларов на поддержание раздельных систем, ослабит безопасность и ухудшит обслуживание пользователей.

"Таким образом, 'разделение' Facebook – это совершенно пустая затея", — говорится в отчете.

Аргументы Facebook о том, что если правительство не вмешивалось в ее приобретения в прошлом, то ему не следует этого делать и впредь, "удивительно слабы", считает Тим Ву, профессор права из Колумбийского университета и сторонник разделения Facebook. Правительство может построить свой антимонопольный иск к компании на утверждении, что Facebook осуществила ряд приобретений, чтобы ограничить конкуренцию. В то время, когда FTC изначально решила не возражать против сделок с Instagram и WhatsApp, вопрос об этом не ставился, добавил он.

"Принять превентивное решение только по одному слиянию невозможно, — указал он, отметив, что, проанализировав обе сделки, FTC оставила за собой право вернуться к их рассмотрению позже.

Аргументы Facebook насчет затруднительности потенциального разделения, по его мнению, вряд ли юридически обоснованы. "Защиты по принципу 'это слишком сложно' не существует", — добавил Ву.

В прошлом месяце WSJ сообщала, что FTC может предъявить иск к Facebook до конца года в рамках целого ряда правительственных расследований, касающихся Facebook, Apple, Amazon и Google.

— Автор Jeff Horwitz, Jeff.Horwitz@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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