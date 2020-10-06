МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Бывают ситуации, когда стоит поставить телефон на беззвучный режим. Подобное решение может быть продиктовано нормами и правилами этикета, а также служебной необходимостью, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев. Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать

"К примеру, в театрах, кинотеатрах и концертных залах есть негласное правило – отключать телефон или ставить его на беззвучный режим, чтобы не нарушать комфорт и спокойствие других людей", — отмечает эксперт.

Кроме того, существуют ситуации, когда перевод гаджета на беззвучный режим продиктован производственной необходимостью с целью концентрации внимания — на деловых встречах во время переговоров или на каких-либо образовательных занятиях. Так вы не будете мешать другим участникам мероприятия и сами не пропустите важную информацию, добавляет Косарев.

Перевод гаджета в беззвучный режим может потребоваться и по причинам здоровья. Человеку необходим сон по восемь часов в сутки — психологическая "подзарядка", поэтому рекомендуется перед сном отключать звук на телефоне, заключил эксперт.



