МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Для того, чтобы никто не смог войти в ваш WhatsApp, следует установить пароль на доступ к устройству, настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp и никому не давать свой гаджет в руки, рассказал агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp

"Активным пользователям мессенджера стоит задуматься о безопасности десктопной версии приложения — WhatsApp Web. Теоретически есть возможность шпионажа – если пользователь оставил телефон без присмотра, а злоумышленник с его помощью отсканировал специальный QR-код на сайте web.whatsapp.com", — предостерегает эксперт.

Она рекомендует проверить текущие соединения. Это можно сделать с помощью настроек в мобильном приложении в разделе "WhatsApp Web/Desktop". Если там есть подозрительные или ненужные соединения, необходимо завершите все сессии.

"Также рекомендуется активировать оповещения безопасности, неактивные по умолчанию. Если у кого-то из ваших собеседников изменятся ключи шифрования (например, если его взломали хакеры или он сменил телефон), вы получите об этом оповещение", — заключила Насибулина.