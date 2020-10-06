МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, добавила возможность делать покупки в сервисе длинных видео IGTV, об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

"Теперь вы можете делать покупки прямо в IGTV", — заявила компания. Функция стала доступна везде, отмечается в сообщении.

Операционный директор (COO) Instagram Джастин Осовски (Justin Osofsky) отметил в своем аккаунте в социальной сети, что позднее в текущем году начнется тестирование возможности покупок в Reels.

Instagram Reels — сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok. О запуске сервиса Facebook объявил в начале августа.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.