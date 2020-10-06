МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple перестала продавать на своем сайте наушники и беспроводные колонки других компаний, в том числе от Sonos, Bose и Logitech, поскольку готовится к запуску собственных аудиопродуктов, пишет агентство Блумберг после проведенных проверок.

Агентство отмечает, что Apple длительное время на своем сайте продавала аудиопродукты сторонних компаний. "Согласно проверкам Блумберг, в конце прошлого месяца все наушники и колонки от Bose, колонки бренда Ultimate Ears от Logitech и последняя версия "умной" колонки Sonos исчезли из интернет-магазина Apple", — отмечает агентство.

Этот шаг компания предприняла на фоне разработки новых продуктов для расширения своей стратегии в области аудио-аппаратуры. По данным агентства, первые накладные наушники Apple могут быть анонсированы уже в этом году. Компания также работает над уменьшенной моделью колонки HomePod.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

Накануне стало известно, что Apple запатентовала iPhone с самовосстанавливающимся экраном.

Эту технологию могут реализовать в смартфонах бренда будущих поколений с гибкими дисплеями.

Дисплей будет покрыт слоем эластомера, обладающего высокоэластичными свойствами и вязкостью. Такой слой будет терять и восстанавливать свою форму для защиты чувствительных механизмов устройства.