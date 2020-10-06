МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мошенники придумали схему хищения денег с использованием сервиса видеоконференций Zoom, пишет РБК со ссылкой на международную компанию Group-IB, которая специализируется на борьбе с киберпреступлениями.

Отмечается, что на мошеннические письма якобы от Zoom в компанию пожаловались сами пользователи. Им предлагалось от лица ресурса забрать компенсацию "в связи с COVID-19" либо оформить подписку на сервис.

Для того, чтобы получить деньги, отмечалось в мошеннических письмах, нужно перейти по ссылке. После этого действия пользователей перенаправляли на сайты, на которых у них похищали деньги и данные банковских карт.

По мнению экспертов, письма отправляли с официального адреса сервиса Zoom.

"Все дело в том, что при регистрации Zoom предлагает пользователю заполнить профиль — указать имя и фамилию, предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле. Мошенники используют эту возможность, вставляя фразу "Вам положена компенсация в связи с COVID-19", и указывают ссылку на мошеннический сайт", — пояснили в компании.

Помимо этого, после регистрации сервис предлагает пользователям пригласить до десяти новых пользователей, указав их почтовые адреса. Тем самым, у мошенников становится еще больше персональных данных пользователей.