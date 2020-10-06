МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские производители софта в прошлом году сократили инвестиции в разработку на 60%, до, оценочно, 65 миллиардов рублей, и в основном использовали собственные средства, следует из результатов исследования НП "Руссофт" (объединяет более 170 компаний сферы информационных технологий).

Исследование основано на данных опроса софтверных компаний в феврале-мае.

"Инвестиции в разработку ПО в России оказались меньше потребностей индустрии на 60%. Объем всех инвестиционных вложений российских софтверных компаний по итогам 2019 года составил не менее 50 миллиардов рублей (773 миллиона долларов)", — говорится в документе. А с учетом того, что не все компании готовы раскрывать информацию о привлеченных инвестициях, их объем может быть выше 65 миллиардов рублей, считают эксперты.

При этом внешнее финансирование едва составило пятую часть (18%) от общего объема инвестиционных вложений. Основным источником инвестиций в софтверной отрасли были собственные средства компаний и их владельцев.

О планах на 2020-2021 годы относительно инвестиций в развитие успели ответить только 33 компании. "Они ожидали, что объем вложений из разных источников в 2020 году немного сократится, а в 2021 году резко вырастет. При этом доля внешнего финансирования достигнет в 2021 году 74%, что позволит покрыть потребности в инвестициях на 84%", — отмечается в документе.

Также около 75% опрошенных компаний не указали желаемый объем инвестиций, которые они могли бы эффективно освоить в течение года, 42% — сообщили, что потребности в финансировании у них нет, а 33% — уклонились от ответа на соответствующий вопрос.