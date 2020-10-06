МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сбои в мессенджере Telegram могут говорить о недостаточном запасе его мощностей под текущее количество пользователей, считает руководитель направления вычислительной инфраструктуры IT-компании КРОК Александр Сысоев.

В минувшие выходные пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, сообщали о сбое в работе мессенджера. Информация о перебоях в работе мессенджера была подтверждена сервисом по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. Аналогичный сбой в работе мессенджера был зафиксирован 25 сентября.

Позднее основатель мессенджера Павел Дуров дал официальный комментарий и подтвердил сбой. По его словам, он был связан с неисправностью оборудования и обновлением мобильного приложения.

"Говоря о причинах, первое и самое простое, что приходи на ум — аппаратный сбой в одном из дата-центров. Хотя официальные представители мессенджера в своем комментарии не упоминают об этом. В частности, в том же официальном комментарии со ссылкой на быстрый рост числа абонентов подчеркивается, что в настоящий момент настраивают программное обеспечение и сетевое оборудование. Это может говорить о недостаточном запасе мощностей под текущее количество пользователей", — сказал Сысоев РИА Новости.

Эксперт пояснил, что, учитывая масштабы вычислительной инфраструктуры мессенджера, которая распределена по всему миру, и быстрый прирост подписчиков, для стабильной работы сервисов нужно резервировать необходимые вычислительные мощности, тщательно планировать их оперативное расширение в случае резкого повышения нагрузок.

Роскомнадзор в июне сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Сразу же после разблокировки ряд экспертов заявили РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти. Крупнейший российский сотовый оператор "Билайн" зафиксировал резкий всплеск интереса к Telegram с момента заявления о его разблокировке. По данным "Билайн.Аналитика", пик интереса к Telegram у пользователей в Москве пришелся на первые часы после того, как об этом объявил Роскомнадзор (18 июня 15.00 мск). Трафик пользователей Yota в Telegram 19 июня вырос на 33%.