МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских соцсетей "Одноклассники" (ОК) интегрировала товары AliExpress в свой маркетплейс, пользователи смогут совершать покупки, не выходя из соцсети, говорится в сообщении компаний.

"Интеграция товаров AliExpress в маркетплейс ОК — это новый этап в развитии социальной коммерции в России. Товары AliExpress нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей или из видеоролика с карточкой товара", — говорится в сообщении.

Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации. Также новый сервис позволит отслеживать заказ по трек-номеру в разделе "Мои заказы", а также получать обратную связь в официальной группе AliExpress или в круглосуточной службе поддержки ОК.

В сообщении уточняется, что для покупки пользователям не нужно будет создавать отдельный аккаунт. Приобретать товары в ОК можно будет с помощью своего профиля в соцсети, а при желании – авторизоваться через него и продолжить покупки на сайте или в приложении AliExpress. Покупка товаров AliExpress в ОК уже доступна части аудитории в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также приложениях на iOS и Android. Скоро сервис появится у всех пользователей ОК.

"Одноклассники" в 2017 году стали первой соцсетью в России, которая запустила собственный маркетплейс товаров из Китая. В 2019 году пользователи совершили в маркетплейсе более 4,5 миллиона заказов, а его выручка выросла на 29,4%.

В 2019 году Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и РФПИ создали AliExpress Россия — совместное предприятие в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы, в том числе, за счёт продуктовой интеграции с социальными сетями Mail.ru Group.