МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сервис электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) заработал в России на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минцифры,

Информация будет поступать на портал госуслуг из Фонда социального страхования РФ. Пользователи на портале и в мобильном приложении смогут автоматически получать оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с ЭЛН. Также в личном кабинете доступна информация о номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности.

"В любое время гражданин на госуслугах может уточнить сведения о своих электронных листках нетрудоспособности и при необходимости сообщить их своему работодателю. Работнику не надо запоминать или записывать номер больничного после его оформлении в медицинской организации, данные из больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются", — отметил директор департамента цифрового государственного управления Минцифры Сергей Цветков.

Как отмечает ведомство, за прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тысяч оповещений пользователям портала госуслуг.

Оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 2017 года. При этом медицинская организация и организация-работодатель должны быть участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования электронного листка нетрудоспособности.