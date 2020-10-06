МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди ведущих торговых сетей России по объему выручки, заявил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

"В десятке можно отметить, конечно же, прорывную динамику компании Wildberries, это лидер нашей интернет-торговли. Компания только в прошлом году вошла в почетную десятку, на десятое место, и буквально за первое полугодие уже улучшает свои позиции вплоть до седьмого места,… и далее продолжает очень и очень динамично расти", — сказал Федяков на конференции "Яндекс для FMCG".

Крупнейшим российским ритейлером по размеру выручки является X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Вторая ведущая компания — "Магнит", третья — DKBR Mega Retail Group (управляет сетями "Дикси", "Красное & Белое" и "Бристоль").

На четвертом месте в рейтинге InfoLine среди ведущих торговых сетей по итогам первого полугодия — "Лента", за ней следуют "М.Видео-Эльдорадо" и DNS. В свою очередь, согласно презентации аналитического агентства, Wildberries, переместившись на седьмую позицию, обогнал в рейтинге сети Leroy Merlin, "Ашан" и Metro.

В результате, по данным InfoLine, доля X5 на розничном рынке по итогам января-июня составила 8,6%, "Магнита" — 6,8%, DKBR Mega Retail Group — 4,1%, "Ленты" — 1,9%. У "М.Видео-Эльдорадо" и DNS — по 1,6%, у Wildberries и Leroy Merlin — по 1,3%, доля "Ашана" — 1%, Metro — 0,9%.

Федяков в ходе своего выступления отметил, что на российском розничном рынке в 2015 году на топ-100 торговых сетей приходилось порядка 30% товарооборота, тогда как по итогам первого полугодия 2020 года — уже 47%. "Этого не могло бы, конечно, произойти, если бы не столь драматические события, и во многом крупные торговые сети приняли на себя потоки покупателей", — отметил эксперт.

"Особенно это видно в деятельности топ-10 компаний, которые существенно приросли по сравнению с периодом докризисным, и сегодня это уже почти 30% розничного товарооборота. Но, конечно же, не только пандемия так повлияла. Компании и до этого активно открывали новые магазины, активно развивали омниканальную стратегию своей деятельности", — добавил он.