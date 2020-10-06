МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Приобретение Nokia компанией Microsoft может стать одной из главных сделок 2021 года, такой прогноз дает аналитическая компания CCS Insight’s. Среди покупателей финской компании также рассматривается Intel.

Стоит отметить, что покупка Nokia может произойти в рамках реализации стратегии Microsoft по разработке собственного 5G-оборудования. Ранее в этом году американская компания приобрела Metaswitch и Affirmed Networks, которые специализируются в области 5G и телекоммуникаций. Приобретение Nokia представляет особый интерес для американского гиганта на фоне обострения американо-китайского противостояния и решения американских властей запретить своим телекоммуникационным компаниям использовать оборудование от китайских поставщиков.

В 2013 году Microsoft уже приобретала за 7 миллиардов долларов подразделение финской компании Devices&Services, с тем чтобы создать альтернативную iOS и Android операционную систему, но идея оказалась неудачной. Более того, в 2015 году Microsoft списала активы Nokia, что привело к увольнению тысяч сотрудников.