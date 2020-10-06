МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple опубликовала на своем сайте приглашение на мероприятие 13 октября, в рамках которого может представить новую линейку iPhone.

На сайте компании сообщается, что мероприятие начнется в 23.00 мск.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, каждый из которых будет оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном. Также ожидается, что новые модели смартфонов будут поддерживать 5G.

В сентябре компания Apple провела ежегодную презентацию своих технологических новинок. Впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.