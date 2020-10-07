Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.
"Самый яркий пример такого приложения – GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров", — отмечает эксперт.
Однако сейчас это приложение больше используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонные книжки других людей. Куканов не рекомендует пользоваться подобными приложениями, так как для их работы необходимо предоставить доступ к списку своих контактов. Таким образом, установив приложение, вы добровольно загружаете на сервера компании все свои контакты из телефонной книги.
"Это логика работы приложения, иначе оно не сможет узнать, кто у кого как записан. При это сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то «слили» их контакты. Это принципиальное отличие от других категорий приложений – здесь вы делитесь не только своими данными, но и данными ваших знакомых", — объясняет эксперт.
Усугубляет это то, что номер телефона часто применяется для аутентификации. При этом политика конфиденциальности таких сервисов, как правило, предполагает передачу данных сторонним поставщикам услуг и партнерам, заключает Куканов.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201007/832122454.html