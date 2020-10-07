МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Определить, как вы записаны у друга или знакомого в телефоне можно с помощью специальных приложений, однако делать этого не рекомендуется из соображений информационной безопасности, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов. Эксперт рассказал, можно ли отследить смартфон, если он отключен

"Самый яркий пример такого приложения – GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров", — отмечает эксперт.

Однако сейчас это приложение больше используют для определения того, как тот или иной человек записан в телефонные книжки других людей. Куканов не рекомендует пользоваться подобными приложениями, так как для их работы необходимо предоставить доступ к списку своих контактов. Таким образом, установив приложение, вы добровольно загружаете на сервера компании все свои контакты из телефонной книги.

"Это логика работы приложения, иначе оно не сможет узнать, кто у кого как записан. При это сами люди, записанные у вас в телефоне, даже не узнают о том, что вы кому-то «слили» их контакты. Это принципиальное отличие от других категорий приложений – здесь вы делитесь не только своими данными, но и данными ваших знакомых", — объясняет эксперт.

Усугубляет это то, что номер телефона часто применяется для аутентификации. При этом политика конфиденциальности таких сервисов, как правило, предполагает передачу данных сторонним поставщикам услуг и партнерам, заключает Куканов.