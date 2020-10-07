МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или мошенники. Однако данную проблему все-таки можно решать с помощью специальных приложений, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин. Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать

"Специальные мобильные программы позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или же нет. Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls", — отмечает эксперт.

Эти приложения весьма удобны и их очень легко настроить для последующей эксплуатации, но, к сожалению, даже приложения для определения спам-звонков не дают 100% гарантии того, что сомнительный звонок будет определен верно, добавляет он.

Дело в том, что злоумышленники и организации зачастую используют "разовые" номера, которые можно легко приобрести. Именно поэтому такие номера не всегда своевременно попадают в black list компаний, предоставляющих услуги по защите пользователей от спам-звонков, заключил Аверин.