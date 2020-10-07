МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Китайский производитель электроники Xiaomi назвала дату старта продаж нового смартфона Poco X3 в России.

Среднеуровневая новинка была представлена на специальном показе, который прошел в Москве.

Смартфон X3 относится к суббренду Xiaomi Poco. Он был создан в 2018 году специально для индийского рынка.

Разработчики оснастили новый телефон крупным дисплеем в 6,67 дюйма, разрешение — 2400 x 1080 точек. Он выполнен по технологии IPS.

Фронтальная камера врезана в матрицу смартфона.

Основным отличием экрана устройства является возможность обновлять изображение на 90 и 120 Гц.

За производительность телефона отвечает свежий чип от Qualcomm — Snapdragon 732G. Он работает на частоте до 2,3 гигагерц и графическим процессором Adreno 618.

Телефон будет продаваться в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти и 68 или 128 ГБ постоянной, которую можно расширить за счет карты памяти.

Разработчики поставили на смартфон относительно простые камеры, зато их в основном модуле четыре штуки. Основная камера на 64 Мп, имеет только программную стабилизацию. Вместе с ней работают 13-Мп сверхширокоугольник, 2-Мп макро и сенсор на 2 Мп для создания размытия фона.

В качестве преимуществ компания отмечает возможность записывать видео в 4K и снимать фото в формате RAW.