МОСКВА, 8 окт – ПРАЙМ. Эхо во время разговора по телефону может возникнуть по нескольким причинам, оно бывает двух видов – гибридное и акустическое. При этом с "прослушкой" оно никак не связно, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Данилов. Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать

"Гибридное эхо может возникать из-за проблемы в аналоговых сетях передачи голоса, отсутствия функции шумоподавления или проблемы с преобразованием голоса в VoIP-сетях. В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля", — объясняет эксперт.

Если в ходе установления соединения будет задействована проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура связи, эхо услышат все участники разговора, даже если на всем остальном участке используется цифровая передача голоса. Так же эффект эха может возникать в IP-сетях, если не активирована функция эхоподавления, добавляет Данилов

"Акустическое эхо, которое вы слышите при разговоре по телефону, всегда вызвано проблемами у вашего собеседника, а не у вас. Появляться оно может, если собеседник разговаривает на громкой связи или через громкоговорящий спикер", — отмечет он.

Что касается, историй про выявление "прослушки" телефона по эхо в трубке, то это скорее "сказки" из 90-х и советских фильмов. "Возможно, 30 лет назад действительно могли кустарным способом вклиниться в телефонную линию, чтобы прослушать важный разговор, но сейчас так никто не делает. Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете", — заключил Данилов.