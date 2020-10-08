МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Интернет-холдинг Mail.ru Group объявил о планах своего игрового бренда MY.GAMES по приобретению контрольного пакета акций в разработчике мобильных игр Deus Craft.

"После закрытия сделки международный игровой бренд MY.GAMES будет владеть 51,16% акций Deus Craft. Сделка включает авансовый платеж в размере 14,1 миллиона долларов и отсроченный платеж до 35 миллионов долларов, подлежащий выплате в апреле 2021 года", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что максимальная выплата предполагается в случае, если по итогам первого квартала 2021 года студия достигнет ежемесячного дохода в 15 миллионов долларов. Сделка завершится в октябре.

"Мы убеждены, что команда Deus Craft усилит нашу экспертизу в разработке мобильных игр, в частности в новом жанре тайм-менеджмент, и при этом максимизирует потенциал своего роста", — прокомментировал глава игрового подразделения Mail.ru Василий Магурян.

В настоящий момент Deus Craft находится в активной стадии становления — в разработке находятся еще две мобильные игры, выпуск которых ожидается в течение ближайших 12 месяцев. Как ожидается, консолидация окажет несущественное негативное влияние на EBITDA MY.GAMES в 2020 году.

Офисы Deus Craft находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а штат сотрудников насчитывает более 70 человек. Текущий флагманский продукт компании — мобильная игра Grand Hotel Mania — была выпущена в июле 2020 года и в августе заняла второе место среди мобильных игр по размеру выручки в категории time management на iOS и Android.