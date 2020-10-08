МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "СберМобайл" (входит в экосистему "Сбера"), оператор мобильной связи Tele2 и компания Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры экосистемы, говорится в сообщении сторон.

"СберМобайл" (бренд оператора связи ООО "Сбербанк-Телеком"), входящий в экосистему "Сбера", оператор мобильной связи Tele2 и компания Huawei протестируют сценарии использования технологии 5G на базе технологий и инфраструктуры экосистемы "Сбера". Три компании подписали меморандум о намерениях и договорились о создании рабочей группы по исследованию технологических возможностей стандарта 5G", — сказано в сообщении.

Стороны проведут несколько этапов исследований для разработки новых бизнес-моделей в сетях 5G, способов монетизации технологии, вариантов её масштабирования и использования в различных отраслях экономики. Будут проработаны варианты использования технологии 5G для платформы смарт-аналитики на основе искусственного интеллекта, управления парком беспилотной техники, транспортной инфраструктурой и мониторинга сельскохозяйственных процессов.

Другим направлением совместной работы станет создание цифрового двойника города в ходе строительства умного квартала Рублёво-Архангельское в Москве. В рамках данного проекта благодаря технологии интернета вещей будет создан единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой квартала, а также построены системы мониторинга за строительными работами на объекте в онлайн-режиме.

В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Но технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.