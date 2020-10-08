МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Национальный центр информатизации ГК "Ростех" создал по заказу АО "Гознак" и запустил тестовую IT-инфраструктуру, созданную на базе только отечественных технологий, говорится в сообщении "Ростеха".

В рамках проекта учетные записи и почтовая система пользователей, участвовавших в тестах, были перенесены на серверы "Эльбрус" с российским ПО CommuniGate. Комплект ПО для виртуализации заменен на системы распределенного хранения данных и серверной виртуализации "Р-Хранилище" и "Р-Виртуализация". Видеоконференцсвязь запущена на базе TrueConf. В комплект также вошли операционная система "Альт Линукс", система хранения данных Raidix и система резервного копирования Acronis.

Гознак также получил новейшее российское оборудование: программное обеспечение, коммутационные устройства, серверы, серверные шкафы и автоматизированные рабочие места от таких производителей, как "Эльбрус", ДЕПО, UserGate, Eltex.

"Совместно с коллегами из Гознака была развернута тестовая зона на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Решение позволяет госзаказчикам формировать IT-инфраструктуру на базе российских технологий с полным переносом имеющегося массива данных, что обеспечивает максимально комфортный переход на новую систему всеми группами пользователей", – прокомментировал генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Национальный центр информатизации (НЦИ, "дочка" ГК "Ростех") основан в 2014 году. Он занимается созданием экосистемных проектов и комплексных продуктов для развития цифровой экономики, а также их продвижением как на внутреннем, так и международном рынках. В портфеле компании — ряд масштабных проектов и востребованных IT-продуктов. Решения НЦИ используются в 85 регионов России.