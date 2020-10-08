МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram может технически блокировать каналы на разных операционных системах, подобная практика наблюдалась при борьбе мессенджера с музыкальным пиратством; обходить блокировки пользователи могут, используя приложение в браузере или других ОС, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что компания Apple запросила блокировку трех каналов по Белоруссии, суммарное число их подписчиков составляет около 100 тысяч. По словам Дурова, он предпочел бы оставить каналы, однако Apple обычно "не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram". Эти каналы могут быть заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах, добавил он.

По словам директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, Дуров и ранее блокировал определенные каналы в мессенджере, например, таким образом в 2019 году он боролся с нелегально распространявшимися в мессенджере музыкальными файлами. "Дуров просто закроет доступ к этим каналам на iOS и оставит их на Android. Такие примеры уже были, когда он воевал с музыкальными правообладателям. Он так уже делал. Так что тут ничего нового", — считает эксперт.

"Но главный вопрос: "Почему?" Скорее всего в Apple пришел запрос от правительства Белоруссии. Они сказали, что если не будет удалено, начнем блокировать, как можем сами. А технически это возможно сделать только по IP, а IP привязан к магазину приложения. То есть был бы заблокирован весь магазин приложений, поэтому им пришлось написать Дурову. Это обычная практика", — добавил он.

Глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков отметил, что пользователи Telegram могут читать заблокированные в мессенджере каналы "через приложения на других ОС или через браузер".

"Всё, что касается приложений, находится под жестким контролем монополистов Apple и Google, поэтому производителям приходится следовать рекомендациям. С технической стороны разделить пользователей на тех, кто заходит через приложение для iOS, и остальных, не составляет никакой сложности. Вероятно, Telegram также может давать пользователям разные гибко настраиваемые доступы. Если эта практика будет развиваться, то для полного доступа будет лучше всего заходить через какие-нибудь специальные браузеры", — полагает он.