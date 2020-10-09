Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером со смартфона можно, используя различные приложения удаленного доступа, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Удаленно включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер", — объясняет эксперт.
Также возможно настроить прошивку материнской платы (BIOS) так, чтобы компьютер включался при появлении напряжения в сети, и подключить его к сети через смартрозетку.
"Смартрозетка подключена к интернету и управляется из приложения на смартфоне. Как только через нее начинает подаваться ток — компьютер включается и к нему можно подключаться через "клиенты удаленного доступа", — добавляет эксперт. Предварительно нужно настроить автозапуск такой программы-клиента при включении компьютера.
Управлять компьютером со смартфона можно с помощью таких приложений, как TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop. Это удобно: можно помочь знакомым решить какие-то технические проблемы или скачать с компьютера файл, который храниться локально. После завершения работы прямо из этих приложений компьютер можно без проблем выключить, — заключил Гриценко.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201009/832134569.html