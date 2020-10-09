МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Удаленное включение и выключение компьютера со смартфона возможно несколькими способами, а управлять компьютером со смартфона можно, используя различные приложения удаленного доступа, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко. Эксперт рассказал, что означает эхо при разговоре по телефону

"Удаленно включить компьютер со смартфона возможно с помощью таких технологий, как Wake-On-Lan (W-O-L). Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер", — объясняет эксперт.

Также возможно настроить прошивку материнской платы (BIOS) так, чтобы компьютер включался при появлении напряжения в сети, и подключить его к сети через смартрозетку.

"Смартрозетка подключена к интернету и управляется из приложения на смартфоне. Как только через нее начинает подаваться ток — компьютер включается и к нему можно подключаться через "клиенты удаленного доступа", — добавляет эксперт. Предварительно нужно настроить автозапуск такой программы-клиента при включении компьютера.

Управлять компьютером со смартфона можно с помощью таких приложений, как TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop. Это удобно: можно помочь знакомым решить какие-то технические проблемы или скачать с компьютера файл, который храниться локально. После завершения работы прямо из этих приложений компьютер можно без проблем выключить, — заключил Гриценко.



