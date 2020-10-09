МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но некоторые люди не задумываются об этом и выкладывают в сеть данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже фотография, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса может стать объектом интереса недоброжелателей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин. Эксперт рассказал, как узнать, кто вам звонит, не поднимая трубку

"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", — объясняет эксперт.

Если пользователь отправит в личном сообщении в социальной сети фотографию при включенных геоданных, то в метке можно узнать, где была сделана фотография (на какой улице, например). Этого будет достаточно, чтобы недоброжелатель мог начать активную слежку за человеком, предостерегает он.

"Также пользователи социальных сетей часто хвастаются, что улетают в отпуск, фотографируя билеты, что получили новый паспорт или банковскую карту. Злоумышленники могут воспользоваться этой информацией в корыстных целях", — заключил эксперт.