МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов, решение основано на радиотрекерах и позволяет совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи, говорится в сообщении компании.

"Радиотрекер "Гончак" — компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Новые гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сетей сотовых операторов, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте", — уточняется в сообщении.

Система обеспечивает качественную передачу сигнала на больших расстояниях: до 20 километров от устройства к устройству на открытой местности и до 5 километров в густом лесу.

Данные геопозиции и голосовые сообщения могут передаваться внутри группы абонентов по цепочке от трекера к трекеру на десятки километров. Большой радиус действия обеспечивается за счет математической обработки данных, передаваемых в радиоканале. Благодаря аккумулятору большой емкости, радиотрекер способен непрерывно работать в течение суток.

"Использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах. Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 год", — прокомментировал новацию индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.

В настоящий момент радиотрекеры тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях будет учитываться при доработке устройств перед запуском серийного производства.