МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала более 1000 фишинговых страниц в сети по продаже фальшивых e-ОСАГО, полисы стоят примерно 2 тысячи рублей и не включают выплаты в случае ДТП, говорится в сообщении компании.

Новая схема мошенничества появилась в сети в период самоизоляции. "Сейчас в сети появилось более 1000 объявлений о продаже e-ОСАГО по цене не более 2000 рублей с отсутствием выплат в случае ДТП", — говорится в сообщении.

По данным экспертов: мошенники прямо заявляют покупателю, что по приобретенному у них полису автовладельцу не будет выплат от страховой компании при ДТП в случае вины держателя их полиса. Однако этот факт не снижает спроса на муляжи.

"Цена на такой полис значительно ниже, чем при официальном оформлении е-ОСАГО. Продавцы новых поддельных полисов е-ОСАГО рассчитывают на желание автомобилистов сэкономить в период действия ограничительных мер. А водители соблазняются предложениями купить дешевый фальсификат, полагая, что они "вряд ли попадут в ДТП". Но при таком подходе есть риск потерять деньги в случае аварии: при возникновении ущерба по вине водителя виновник будет за свой счет компенсировать убытки пострадавшему в полном объеме", — объясняют они.

Эксперты рекомендуют автовладельцам внимательно изучить предложения по покупке полиса е-ОСАГО. "Если указано, что цена оформления полиса фиксированная или значительно ниже, чем у официальных страховых компаний, 1500-2000 рублей, это повод насторожиться: вам предлагают оформить фальсифицированный полис. Также стоит проверить лицензию компании, занимающейся оформление полисов, вероятно, она — "липовая", — отмечают они.