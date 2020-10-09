МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. На российский рынок выходит удешевленный флагман корейского концерна Samsung Galaxy S20 FE — Fan Edition.

Этот телефон уже появился в продаже.

Он получил почти все функции, которые отличают топовую модель, и в то же время стоит значительно дешевле.

На полках российских магазинов купить этот гаджет можно за 49 990 рублей.

Создатели оснастили телефон дисплеем в 6,5 дюйма, разрешение FullHD+. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

На задней панели установлена тройная камера с основным, ультраширокоугольным и 3X оптическим зум-модулями (12, 12 и 8 Мп соответственно).

Фронтальная камера — на 32 Мп.

Что касается заряда, то смартфон получил аккумулятор на 4500 мАч с тремя зарядками: быстрой, беспроводной и обратной.

Также в телефон установлен модуль NFC/MST для бесконтактных платежей и Bluetooth 5.0

Говоря о работоспособности устройства, то оперативная память составляет 6/8 Гб, постоянная — 128/256 Гб.

Устройство получило дизайн, как у Galaxy S20. Есть также поддержка двух SIM-карт или карты памяти.

как комментируют представители Samsung, этот смартфон создан на основе опроса пользователей по всему миру. Получив в качестве обратной связи запрос на определенные характеристики, их и включили в новый гаджет.