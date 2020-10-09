МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Новые флагманские смартфоны iPhone 12 в странах Европы будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем на территории США. Назван самый популярный в мире смартфон

Прайс-лист на ожидаемые новинки американского производителя Apple опубликовал голландский портал LetsGoDigital.

Самый простой телефон линейки — компактный iPhone 12 mini, с объемом памяти в 64 ГБ, будет стоить в Евросоюзе 810 евро (это около 74 тысячи рублей).

Базовый iPhone 12 обойдется покупателям в 860 евро,

iPhone 12 Pro с накопителем памяти в 128 ГБ будет стоить в европейских магазинах 1160 евро,

На большой iPhone 12 Pro Max цена стартует с отметки в 1260 евро.

Инсайдеры ранее заявляли о том, что в США цены на базовые версии четырех iPhone будут более доступны. Это $649, $749, $999 и $1099 соответственно.

Отмечается, что цена товаров на территории США всегда указывается без налоговых сборов. Это делается из-за того, что от штата к штату такие сборы могут меняться. Цены в ЕС, если они окажутся действительно такими, послужат ориентиром и для установки цен на iPhone 12 в России. Исторически цены на товары Apple в России ближе к странам Евросоюза.

Напомним, что Apple ранее назвала дату презентации новых iPhone. Она пройдет 13 октября 2020 года. После этого начнутся продажи смартфонов.