МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Американская Google, материнская компания видеохостинга YouTube, пробует превратить платформу в место, где можно будет купить товары из роликов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, по их словам, платформа YouTube недавно начала предлагать авторам использовать ее программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в роликах. Затем эти данные будут связаны с инструментами аналитики и шоппинга Google.

"Цель заключается в том, чтобы превратить множество видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, потом нажимать и покупать напрямую", — приводит агентство слова источников.

Представитель YouTube подтвердил агентству, что компания тестирует эти функции на ограниченном количестве каналов. По его словам, создатели роликов будут контролировать отображаемые продукты. При этом компания назвала это экспериментом и отказалась сообщить подробности.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.