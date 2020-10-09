МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с "Единой Россией" страниц, заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

В четверг соцсеть Facebook в своем отчете объявила об удалении ряда учетных записей и страниц, за которыми, как она считает, стоят люди, связанные с партией "Единая Россия". Хинштейн назвал это "очередным актом интернет-цензуры" и подчеркнул, что действия соцсети — "лишний стимул для активизации депутатской работы".

"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Роскомнадзором и экспертным сообществом уже приступил к разработке законодательной инициативы, которая введет ответственность за нарушение этих прав в интернете", — цитирует Хинштейна пресс-служба ЕР.

Ранее другой заместитель секретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов прокомментировал РИА Новости заявление Facebook, назвав действия соцсети "правовым беспределом" и отметив, что Facebook является "территорией опасности для россиян".