МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Немедленное отключение интернета и смартфона необходимо, если вы заметили подозрительно высокий расход интернет-трафика. Возможно, вы случайно скачали вирусную программу, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать

"В наши дни приложения на смартфоне постоянно "общаются" с серверами, будь то сервера услуг, потребителем которых является пользователь, или приложения оператора сим-карты. Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред", — рекомендует эксперт.

Обнаружить вирус и понять, нет ли превышения в тратах на мобильные данные, будет проще, если заранее установить лимит на использование мобильного трафика. Сделать это можно в настройках любого современного смартфона, — добавляет Боровикова.

При этом следует учитывать, что антивирусы без интернета также работают с трудом, поэтому для того, чтобы оперативно предотвратить вредоносные действия, лучше отключить интернет, вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через вай-фай уже "пустой" смартфон, заключила она.



