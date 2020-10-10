МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В Сети появилась информация о возможных характеристиках новых гаджетов Apple — линейке iPhone 12. Издание MacRumors со ссылкой на опубликованные в китайской сети Weibo данные пишет, что именно эту продукцию представят на презентации 13 октября.

Как пишет AppleTrack, этот пользователь-инсайдер имеет надежную репутацию — ранее он точно анонсировал характеристики ряда продуктов Apple.

Так, новый iPhone 12 Mini будет иметь диаметр экрана 5,4 дюйма, его цена составит от 699 долларов. Он будет оснащен двойной камерой. Предзаказы будут доступны 6/7 ноября, купить можно будет 13/14 ноября.

У iPhone 12, согласно этой информации, размер экрана будет 6,1 дюйма, цена — от 799 долларов. Устройство также будет оснащено двойной камерой, объем памяти — 64, 128 и 256 гигабайт. Корпус будет выполнен в черном, белом, красном, синем и зеленом цветах. Предзаказ — 16/17 октября, начало продаж с 23/24 октября.

У этих двух устройств корпус будет выполнен в черном, белом, красном, синем и зеленом цветах, объем памяти составит 64, 128 или 256 гигабайт.

У смартфона iPhone 12 Pro будет 6,1-дюймовый экран и тройная камера с четырехкратным оптическим зумом. Цвета корпуса — золото, серебро, графит, синий. Его цена от 999 долларов, купить его можно будет с 23/24 октября, предзаказ — 16/17 октября.

Смартфон iPhone 12 Pro Max будет оснащен 6,7-дюймовым экраном и тройной камерой с пятикратным оптическим зумом. Цена — от 1099 долларов. Предзаказ будет доступен 13/14 ноября, продажа — с 20/21 ноября.

У двух устройств премиум-класса корпус будет золотого, серебряного, графитового или синего цветов. Объем памяти — 128, 256 или 512 гигабайт в зависимости от комплектации.

При этом, согласно неофициальным данным, у всех четырех моделей будут дисплеи OLED Super Retina XDR и новый экран из закаленного стекла Ceramic Shield, и все они способны снимать видео в формате Dolby Vision с более высоким динамическим диапазоном.

Также все телефоны будут поддерживать протокол 5G.

Внеочередную презентацию Apple анонсировала 7 октября. Она намечена на следующий вторник, 13 октября, начало в 20:00 по мск.

Несмотря на то, что Apple не называет, какие именно новые устройства покажет, именно эту дату инсайдеры называли после сентябрьской презентации, принесшей много разочарований из-за того, что не был показан флагманский телефон бренда.

В сентябре Apple представила только новые часы Apple Watch и планшеты iPad.