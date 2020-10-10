МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об обновлении фирменного стиля. Как сообщает пресс-служба компании, изменилась десктопная версия, представлен новый логотип и собственный шрифт.

Отмечается, что изменения дадут старт масштабному обновлению стиля экосистемы, куда входят сервисы «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Работа ВКонтакте» и другие.

На первом этапе будет изменен дизайн десктопной версии и логотип «ВКонтакте». В нем используется привычная иконка более яркого синего оттенка. Иконку дополняет название соцсети, выполненное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.

Новый шрифт будет использован в интерфейсах продуктов и визуальных материалах.

В свежем дизайне сайта, как отмечается, иконки здесь стали ярче и лаконичнее, а шапка сменила синий цвет на белый. Оформление платформы унифицируют, чтобы на всех устройствах «ВКонтакте» выглядела похоже и узнаваемо, говорится в пресс-релизе.

До этого было полностью обновлено мобильное приложение — упорядочена навигация и облегчен дизайн.

Новое оформление версии для компьютера постепенно появится у всех пользователей. В настоящий момент она доступна первым 100 тысячам добровольцев — чтобы к ним присоединиться, необходимо включить обновленный дизайн в настройках профиля на сайте. У части аудитории новый стиль появится автоматически.