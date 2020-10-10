МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Граждане, во время режима "самоизоляции" вынужденные приобретать все необходимое в интернете, с началом осеннего делового сезона не стали изменять своим привычкам: обороты онлайн-покупок продуктов питания, одежды и товаров повседневного спроса в сентябре были на повышенном уровне, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров — его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования были проанализированы обороты в сегментах "ритейл" (продукты питания, одежда и товаров повседневного спроса) и "лекарства и медицинские товары" в эквайринговой сети банка с начала года.

"К сентябрю 2020 года обороты выросли на 60% относительно января текущего года, а по сравнению с апрелем 2020 года сентябрьские обороты в сегменте "ритейл" увеличились на 23%. Относительно сентября прошлого года они выросли более чем в два раза", — подсчитали аналитики кредитной организации.

"В сентябре 2020 года обороты онлайн-покупок лекарств и медицинских товаров выросли буквально в несколько раз относительно января, однако по сравнению с "карантинным" апрелем снизились на 34%. Относительно сентября прошлого года обороты также выросли в несколько раз", — также показало исследование.

Впрочем, данные показывают, что и в целом потребительская активность населения значительно выросла после "коронавирусной заморозки", и люди стали чаще ходить и в обычные магазины. Так, в сентябре обороты покупок в офлайне лекарств и медицинских товаров, а также продуктов, одежды и товаров повседневного спроса выросли примерно в два раза по сравнению с апрелем.