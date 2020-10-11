Эксперт рассказал, как узнать, что сим-карту пора менять
МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Сим-карту стоит заменить, если вы отмечаете ухудшение качества связи, лимит контактов на вашем телефоне исчерпан, а также если ваша сим-карта не поддерживает технологию 4G. В любом случае обновлять симку надо один-два раза в год и не стесняйтесь ее менять при покупке нового телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, некоторые люди при ухудшении связи на сотовом телефоне в первую очередь обвиняют в этом сам гаджет. Однако это не всегда так, скорее всего, нужно просто обновить сим-карту, и для этого не обязательно менять номер телефона или тариф.
Есть несколько верных признаков того, что сим-карту надо менять.
Прежде всего, вас должно насторожить ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета, он тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.
"При использовании "дедовского" метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия сим-карты, которая имеет меньший объем памяти. Современные симки позволяют хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о вашем контакте", — отметил эксперт.
Стоит задуматься об обновлении сим-карты и в случае, если она не поддерживает технологию 4G. Это может стать ограничением при подключении к высоконагруженной сети – речь идет об онлайн-видео, видео-чатах или иных современных приложениях для гаджета. Отсутствие 4G закономерно негативно скажется на комфорте в использовании гаджета.
"При покупке нового телефона не стесняйтесь обновлять и симку — новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство", — заключил Щельцин.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201011/832127347.html