МОСКВА, 11 окт – ПРАЙМ. Сим-карту стоит заменить, если вы отмечаете ухудшение качества связи, лимит контактов на вашем телефоне исчерпан, а также если ваша сим-карта не поддерживает технологию 4G. В любом случае обновлять симку надо один-два раза в год и не стесняйтесь ее менять при покупке нового телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Эксперт рассказал, как узнать, кто вам звонит, не поднимая трубку

По его словам, некоторые люди при ухудшении связи на сотовом телефоне в первую очередь обвиняют в этом сам гаджет. Однако это не всегда так, скорее всего, нужно просто обновить сим-карту, и для этого не обязательно менять номер телефона или тариф.

Есть несколько верных признаков того, что сим-карту надо менять.

Прежде всего, вас должно насторожить ухудшение качества связи и интернета — кратковременные разрывы связи или плохой сигнал. Как правило, это также сопровождается быстрой разрядкой гаджета, он тратит много энергии на переключение между 3G, 2G и 4G.

"При использовании "дедовского" метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия сим-карты, которая имеет меньший объем памяти. Современные симки позволяют хранить больше записей и заводить дополнительные поля: заметки, почту, должность и иную информацию о вашем контакте", — отметил эксперт.

Стоит задуматься об обновлении сим-карты и в случае, если она не поддерживает технологию 4G. Это может стать ограничением при подключении к высоконагруженной сети – речь идет об онлайн-видео, видео-чатах или иных современных приложениях для гаджета. Отсутствие 4G закономерно негативно скажется на комфорте в использовании гаджета.

"При покупке нового телефона не стесняйтесь обновлять и симку — новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство", — заключил Щельцин.