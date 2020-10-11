МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от операторов связи предоставить данные об использовании серверов Google Global Cache, ускоряющих загрузку видео с YouTube, пишет РБК. Как считают опрошенные изданием эксперты, ведомство ищет способ блокировать отдельные страницы сервиса.

Google устанавливает эти серверы на сетях крупных интернет-провайдеров по всему миру для снижения нагрузки на магистральные сети связи и повышения скорости доступа пользователей к собственным сервисам. Видео, запрошенное пользователем, временно сохраняется на кэш-серверы, и когда тот же ролик захочет посмотреть другой пользователь из России, он будет загружаться не с серверов Google за рубежом, а с «местного», намного быстрее.

Представитель Роскомнадзора сообщил РБК, что «информация о нагрузке на сети связи нужна для оценки устойчивости единой сети электросвязи».

По версии двух источников, при нынешней архитектуре сети трафик Google Global Cache не будет проходить через системы фильтрации. Один из экспертов объяснил, что кэш-серверы Google устанавливаются максимально «близко» к пользователям, в то время как системы фильтрации обычно размещают в месте соединения сети оператора с сетями других компаний связи или дата-центров. Такое расположение позволяет следить сразу за всем проходящим трафиком и снизить затраты на оборудование.

Еще один специалист в одном из операторов связи отметил, что Роскомнадзор решил «ухудшить качество передачи данных» YouTube в ответ на отказ компании от выполнения требований о фильтрации.

По словам еще двух источников на рынке, Роскомнадзор прорабатывает идею формирования национальной сети CDN — сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку контента пользователям за счет того, что наиболее востребованный контент хранится в дата-центрах, наиболее близких к пользователям.

Как отмечает еще один источник, Роскомнадзор не мог самостоятельно оценить, сколько трафика экономят российским операторам Google Global Cache и к каким экономическим и техническим последствиям может привести их запрет в России.

«Если кэша нет, то все запросы пойдут по зарубежным каналам. Если мы понимаем статистику по Google Global Cache, то можно достоверно посчитать, какую нагрузку они экономят», — отметил собеседник издания.

В 2018 году российский суд оштрафовал Google за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов на 500 тысяч рублей, в 2019-м — на 700 тысяч, в этом году — на 1,5 миллиона рублей.