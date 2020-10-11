МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Федерация промышленников Германии предложила построить стартовую площадку на территории страны для запуска небольших космических аппаратов. Соответствующее предложение промышленники направили госведомствам, в том числе министерствам экономики и обороны, в конце лета, пишет Defense News.

Предполагается, что мобильная платформа будет сооружена в Северном море. Она будет буксироваться на кораблях в самый дальний конец исключительной экономической зоны Германии. Там, за песчаной отмелью Доггербэнк, по мнению аналитиков отрасли, находится идеальное место для запуска ракет на полярные или солнечно-синхронные орбиты.

Отмечается, что эта инициатива будет иметь большое коммерческое значение. Ее сторонники говорят, что наличие собственной стартовой площадки будет стимулировать игроков рынка, готовых работать в ракетно-космической отрасли, остаться в стране, так как США стремятся заполучить себе немецких специалистов в этой сфере.

Также подчеркивается политический аспект. НАТО, которая в прошлом году провозгласила космос своей оперативной сферой, намерена расширить свое присутствие в этой сфере, рассматривая предложения Франции и Германии о создании центра передовых разработок, спонсируемого альянсом.

В результате реализации проекта Берлин сможет предложить НАТО и Евросоюзу возможность запускать малогабаритные аппараты, тем самым внеся свой вклад в создание высокотехнологичной оборонной системы, которую настойчиво стремятся выстроить европейцы.

К перспективным компаниям, которые могли бы заняться запусками, можно отнести три компании. Это HyImpulse Technologies, расположенную между Франкфуртом и Штутгартом, Isar Aerospace Technologies к югу от Мюнхена, и ракетный завод в баварском Аугсбурге.

Немецкие промышленники рассчитывают, что реализация в гражданской сфере концепции запуска малых аппаратов самого различного назначения — от связи до мониторинга окружающей среды из космоса — откроет двери и для оборонного применения.

Немецкое минобороны уже ознакомилось с предложением, сейчас проводится его оценка.