МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Более 4 миллиардов рублей планирует потратить Россия на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы, говорится в материалах "Роскосмоса", размещённых на сайте госзакупок.

Отмечается, что на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы "Нуклон" намечается потратить 4,2 миллиарда рублей.

В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия активно разрабатывает ядерный космический двигатель для того, чтобы в будущем отправлять тяжелые корабли к дальним планетам Солнечной системы и за ее пределы.

Сейчас специалисты предприятий "Роскосмоса" создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ намечается построить на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королёвских чтениях", говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для проведения его летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.