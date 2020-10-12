МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Среднестатистический срок, на протяжении которого человек пользуется одним смартфоном, так называемый цикл replacement, быстро приближается к трем годам, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

По его словам, это — рекорд. «По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями», — пояснил эксперт.

Он отметил, что покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн.

«Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», — сказал Рябинин.

Любой смартфон еще несколько лет назад морально устаревал примерно через два года после появления на рынке. Становились доступными модели с совершенно иными возможностями, а их цена зачастую была даже ниже, чем у старых моделей на момент их приобретения.

Но в последнее время ситуация изменилась — передовые технологии «пошли в массы», и на рынке появились новые, вполне качественные марки. Таким образом, сегодняшний среднеценовой смартфон в состоянии делать то, что еще совсем недавно было доступно только очень дорогим гаджетам.

В результате среднестатистический пользователь уже не видит смысла менять устройство каждые полтора-два года, раз ничего принципиально нового за это время не появилось.

Между тем, как отмечает Рябинин, далеко не все смартфоны сохраняют изначальные характеристики через три года после начала использования.

«Некоторые пользуются больше трех лет, и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор. Примерно через два года емкость аккумулятора заметно падает, и смартфон по времени автономной работы начинает существенно отставать от тех показателей, которые были сразу после покупки», — пояснил эксперт.

При этом, если раньше старый аккумулятор можно было заменить на новый, то сейчас в большинстве случаев это невозможно — этот модуль несъемный.