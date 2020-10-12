МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Китайская корпорация Huawei возглавила рейтинг самых крупных и дорогих компаний по производству бытовой электроники в Поднебесеной за 2020 год. Список опубликован журналом "Хужунь".

Рейтинг был составлен с учетом рыночной стоимости производителей.

Сообщается, что капитализация Huawei составила 1,1 трлн юаней или $163,8 миллиарда.

"По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 100 млрд юаней ($14,89 млрд). Это произошло из-за американских санкций, в результате введения которых компания столкнулась с немалыми трудностями", — отмечается в комментарии к рейтингу.

В первую пятерку компаний Китая по капитализации вошли:

Huawei с капиталом $163,8 млрд,

Xiaomi — капитализация $64,65 млрд,

VIVO — $26,07 млрд,

OPPO — $25,32 млрд,

DJI — $14,88 млрд.

Напомним, что Huawei попала в "черный список компаний" Соединенных Штатов в прошлом 2019 году. Как заявлял президент США Дональд Трамп, что оборудование компании используется для шпионажа в пользу властей Китая.

Американские санкции наложили запрет на использование продукции Huawei американскими производителями и разработчиками. Также было запрещено продавать Huawei и всем ее дочерним структурам технологии американских производителей и компоненты без получения специального разрешения правительства США. В августе текущего года Вашингтон расширил санкции против Huawei.